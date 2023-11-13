مبادرة تعليم الدقهلية لاختيار أجمل صوت فى الغناء

أطلق ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مبادرة أجمل صوت غنائى لطلاب مدارس محافظة الدقهلية ضمن عديد من المبادرات.

فيما يأتى ذلك بإشراف وتنفيذ إدارة الخدمات والأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات والدكتورة جميلة على مدير إدارة الأنشطة وموجهين التربية الموسيقيه.

فيما اعلنت إدارة الخدمات عن بدء إجراء المسابقة اعتبارا اليوم الاثنين حيث سيتم تنظيم المسابقة على ثلاث مراحل،المرحلة الأولى اكتشاف الموهوبين بالمدارس وانتقاء أفضل الأصوات .

والمرحلة الثانية التصفيه على مستوى الإدارات التعليمية والمرحلة الثالثة التصفية النهائية على مسرح مدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات فى إجازة نصف العام.

كما سيتم تقيم الأعمال من لجنة من كلية التربية النوعية قسم الموسيقى ومختصين فى الغناء بإشراف توجية عام التربية الموسيقيه بالمديرية والادارات التعليمية.