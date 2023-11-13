عذاب حتى الموت.. عرض جثة مسن علي الطب الشرعي لقي مصرعه علي يد نجله بالزيتون

أمرت جهات التحقيق اليوم بعرض جثة مسن علي الطب الشرعي لتشريحها، كان قد لقي مصرعه بعصا عقب وصلة تعذيب من نجله بدائرة القسم، وأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أقدم شاب على قتل والده، اليوم الإثنين، بطريقة مروعة فى مشاجرة بينهما بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وِعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، وعلى جسده آثار ضرب بجسده وبجواره عصا «عكاز»، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش، ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله؛ حيث عذب والده وضربه بالعصا «العكاز» حتى الموت، وألقِي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.