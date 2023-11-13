"The Marvels" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الأبطال الخارقين “The Marvels” للنجمة بري لارسون، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 88 مليون دولار، جمع منهم 47 مليون دولار في الصالات الأمريكية و41 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو (220 - 270) مليون دولار تقريبا.

يعد الفيلم استكمالًا لأحداث فيلم "Captain Marvel" الصادر عام 2019، وخلاله تكتشف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات.