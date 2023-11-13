إزالة 42 حالة تعد خلال حملات مكبرة فى 4 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية ، حيث تواصل الأجهزة المعنية جهودها في مواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة بتقديم الموظفين المتقاعسين و المخالفين للجهات المختصة وتطبيق القانون على المتعدين.



واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمركزي (بنى مزار- المنيا) اليوم الإثنين، من إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى( البرجاية - بنى محمد سلطان – دمشير – طوخ الخيل – صفط الخمار) بمركز المنيا ،إلى جانب إزالة 9 حالات تعد على أرض زراعية بـ"قرية الحسينية" وحى شرق مدينة بنى مزار .



وفى مركزي (مطاي- العدوة)، أزالت الوحدات المحلية 22حالة تعد منها 10 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي (منبال – بردنوها) في مركز مطاى ، وإزالة 12 حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني بقرى (بنى عامر -القايات – عطف حيدر- كفر مهدى) بمركز العدوة، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



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