بالصور.. السيسي يتفقد المعرض الإفريقي للتجارة البينية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المعرض الإفريقي للتجارة البينية، كما تفقد الرئيس السيسى المعرض الإفريقي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس

واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح عن ما يقدمه جناح البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، حيث يتم عرض الوظائف المختلفة للبنك وقطاعات التمويل وكذلك الشركات التابعة للبنك.

وقال رئيس قطاع التمويل والتجارة والاستثمار في البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد أيمن الزغبي إن مصر هي الدولة المضيفة للمقر الرئيسي للبنك، حيث يتم عقد صفقات وتقديم الفرصة للشركات المصرية حتى تحصل على تعاقدات في الدول الإفريقية .

وأضاف أن حجم تمويل البنك لمصر منذ إنشائه عام 1994 بلغ حوالي 28 مليار دولار، مشيرا إلى أنه خلال المبادرة التي أطلقها رئيس البنك مع وزيرة التعاون الدولي كان نصيب الشركات المصرية منها في مجال المقاولات والإنشاء حوالي 6 مليارات دولار، موضحا أنه خلال المؤتمر الحالي تم التوقيع مع شركات مصرية بحوالي 3 مليارات دولار .

وقد أعرب الرئيس السيسي عن شكره ودعمه للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد .

كما استمع الرئيس السيسي لشرح من أحد المسئولين عن الجناح النيجيري، والذي يضم أكثر من 80 عارضا من نيجيريا يشاركون في المعرض ويمثلون المؤسسات المالية وبعض الهيئات الحكومية.

وانطلقت فعاليات اليوم للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية و"IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء .

ويستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".