سياسي إسرائيلي: حصلنا على العار الكامل بعد 8 أشهر من الحرب

قال أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض، اليوم، إنه بعد مرور ثمانية أشهر من الحرب، حصلت إسرائيل على "العار الكامل" بدلا "النصر الكامل"، وهو المصطلح الذي يستخدمه دائما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاباته.

وأضاف ليبرمان في منشور على موقع (إكس) اليوم إن حكومة نتنياهو أضاعت منطقة الشمال وتواصل "الخضوع" لحزب الله الذي يفعل كل ما يلحو له بها، كما أنها فشلت في القضاء على حركة "حماس" أو استعادة الأسرى من غزة.

وقال ليبرمان إن الحكومة الحالية تواصل النهج ذاته، وأن الوقت قد حان لقيادة مختلفة.