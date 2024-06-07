رمزي عودة: إسرائيل أكثر دولة حصلت على مساعدات عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إن واشنطن بوست ذكرت في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة أمريكية في قصف مخيم النصيرات.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة لفقرة "غزة إلى أين"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الأسلحة المستخدمة في الحرب على قطاع غزة أمريكية الصنع، مؤكدًا أن 70% من الترسانة العسكرية في الحرب الأخيرة أمريكية بالتالي لا يوجد جديد في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية هي طائرات أمريكية سواء F-16 أو F-35 وحتى الولايات المتحدة وافقت على امداد إسرائيل بطائرات F-35 بعد 7 أكتوبر، مضيفًا أن إسرائيل أكثر دولة في العالم حصلت على مساعدات عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونوه، أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 206 مليار دولار حجم مساعدات عسكرية فقط، وبالتالي فالبيت الأبيض شريك وداعم رئيسي في كل المجازر التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن تقرير واشنطن بوست، مهم لأنه يوضح للرآي العام الدولي أن الولايات المتحدة التي تقول أنها تحمي المدنيين في قطاع غزة، هي من تساعد في قتلهم، مشيرًا إلى أنها متورطة مع إسرائيل في كل الجرائم التي ارتكبت منذ السابع من أكتوبر الماضي.