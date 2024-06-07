القيادة المركزية الأمريكية: عودة العمل في رصيف المساعدات العائم بغزة



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن عودة رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل قطاع غزة إلى العمل مجددًا، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما ورد بقناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن عودة الرصيف العائم إلى العمل سيسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة.

وأضافت: سنقوم في الأيام المقبلة بتسهيل نقل المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ إلى غزة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

جدير بالذكر أن، إنشاء الرصيف الأمريكي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء ويكاد النظام الطبي ينهار.

وتم طرح خطة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف عائم، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، بعد أيام فقط من بدء الولايات المتحدة إسقاط وجبات الطعام جوا على غزة في محاولة لمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة.