ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القيادة المركزية الأمريكية: عودة العمل في رصيف المساعدات العائم بغزة

نبأ عاجل
نبأ عاجل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 


أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن عودة رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل قطاع غزة إلى العمل مجددًا، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما ورد بقناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن عودة الرصيف العائم إلى العمل سيسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان قطاع غزة.

وأضافت: سنقوم في الأيام المقبلة بتسهيل نقل المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ إلى غزة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

جدير بالذكر أن، إنشاء الرصيف الأمريكي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي أعلنها المجتمع الدولي للتخفيف من حدة الأزمة في غزة، حيث يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى الغذاء ويكاد النظام الطبي ينهار.
وتم طرح خطة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف عائم، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد، بعد أيام فقط من بدء الولايات المتحدة إسقاط وجبات الطعام جوا على غزة في محاولة لمساعدة السكان، الذين تحذر الأمم المتحدة من أنهم على شفا المجاعة.

 

 

الرئيس جو بايدن الرصيف الأمريكي الرصيف العائم القيادة المركزية الأمريكية المساعدات الإنسانية الوكالة الأمريكية للتنمية سكان قطاع غزة