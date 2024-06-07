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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بايدن يهذي من جديد: نتنياهو استجاب لتحذيرنا ولم يشن هجوما على رفح

بايدن
بايدن
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ما زال الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل هذيانه وخرف الشيخوخة، حيث ادعى، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمع إلى تحذيراته بشأن شن هجوم عسكري كبير علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

جاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جميع أنحاء غزة، وداهم البريج ودير البلح في وسط القطاع، وضغط بشكل أعمق على رفح في الجنوب.

ويدعي نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في رفح للقضاء على كتائب حماس المتبقية في رفح، ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي علي مقاومة الضغط الدولي ضد مثل هذا التوغل.

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