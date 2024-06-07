مصرع شخصين إثر انقلاب "تريلا" من أعلى كوبري إيتاي البارود بالبحيرة

لقى سائق ومرافقه مصرعهما، بحادث انقلاب سيارة نقل (تريلا) بحمولتها من أعلى الكوبرى العلوى بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة تريلا من أعلى كوبرى إيتاى البارود على الطريق الزراعى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إيتاى البارود والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود وإدارة الأزمات لمكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة التريلا من أعلى الكوبرى.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من "روماني إسكندر جرجس" 47 سنة سائق ومقيم البيضاء مركز كفر الدوار وحسن عبد النبي محمد دسوقي حسن 32 سنة مقيم منيا القمح-الشرقية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.