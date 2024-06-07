خلال 30 يومًا.. 4 خطوات في مشوار الحكومة الجديدة لكسب ثقة "النواب"

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبول استقالة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي منذ أيام، وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتكشيل الحكومة الجديدة والمقرر أن يتم الاعلان عنها الأيام القليلة المقبلة.



وعلي الرغم من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة إلا أنها تواجه عدة خطوات للحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب، ووفقا لنص المادة 146 من الدستور والتي نصت علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.



وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وتستعرض البوابة نيوز الخطوات المتبعة حتي تحصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة علي ثقة المجلس محلف اليمين الدستورية:

أولًا: أن يشكل الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة.

ثانيًا: تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب يوما من تشكيلها.

ثالثًا: يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس.

رابعًا: عقب موافقة مجلس النواب علي برنامج الحكومة تؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.