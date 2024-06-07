بعد 3 محاولات فاشلة.. "ماسك" يعلن نجاح صاروخ ستارشيب في مهمته التاريخية

نجحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك في تحقيق إنجاز تاريخي جديد بإتمام أول رحلة اختبارية لصاروخ "ستارشيب" العملاق، الذي عاد إلى الأرض بسلام بعد إكمال المهمة. أقلع الصاروخ الذي يبلغ طوله 400 قدم، والمكون من مركبة ستارشيب المثبتة على معزز الصواريخ سوبر هيڤي، من موقع الإطلاق في بوكا تشيكا، تكساس، في الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

إنجاز تاريخي

ارتفعت المركبة الفضائية 130 ميلاً فوق الأرض قبل أن تهبط بسلام في المحيط الهندي، حيث قوبل هذا النجاح بالتصفيق والاحتفالات في مركز التحكم بسبيس إكس. عبر الموظفون عن فرحتهم بنجاح المهمة وتناولوا نخب أعشاب من الفصيلة الخبازية للاحتفال.

تحديات المحاولات السابقة

يأتي هذا الإنجاز بعد ثلاث محاولات سابقة شهدت انفجارات وتفككات للنماذج الأولية. في هذه المحاولة، كانت الأضرار محدودة وتمثلت في تلف بعض البلاط والرفرف أثناء المهمة.

هبوط معزز الصواريخ

بالإضافة إلى هبوط المركبة الفضائية بنجاح، هبط معزز الصواريخ سوبر هيڤي في خليج المكسيك بعد ثماني دقائق من الإقلاع، مما يمثل خطوة هامة نحو إعادة استخدام المعزز في المستقبل. يُعد ستارشيب أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، حيث ينتج معززه 16.7 مليون رطل من قوة الدفع.

الطموحات المستقبلية

أكد إيلون ماسك أن الهدف الأساسي من الاختبارات هو جمع البيانات الضرورية لتحسين أداء الصواريخ المستقبلية، مع التركيز على تجاوز الحرارة الشديدة الناتجة عن إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي. يهدف ماسك إلى إرسال مليون إنسان إلى المريخ بحلول عام 2025، وهو تحدي يتطلب إجراء حوالي ثلاث رحلات يوميًا وما مجموعه 1000 رحلة سنويًا.

ردود الفعل

عبر رئيس ناسا بيل نيلسون عن تهانيه لسبيس إكس على هذا النجاح الكبير، مؤكدًا أن هذه الخطوة تقرب البشرية من العودة إلى القمر ومن ثم التطلع إلى المريخ عبر برنامج أرتميس. كما أشار الرئيس السابق باراك أوباما إلى أهمية العناية بكوكب الأرض حتى في ظل الطموحات الفضائية الكبيرة.

ختام الرحلة

على الرغم من التحديات التقنية التي واجهتها، اعتُبرت رحلة ستارشيب التجريبية ناجحة وأبعد رحلة تم إجراؤها باستخدام هذا الصاروخ العملاق. أرسلت المركبة الفضائية مناظر مذهلة للفضاء أثناء المهمة، مما جعلها لحظة لا تُنسى في تاريخ سبيس إكس وتطور رحلات الفضاء.

تستمر سبيس إكس في تحقيق خطوات كبيرة نحو مستقبل فضائي مشرق بفضل نهجها القائم على التجربة والخطأ والتطوير السريع. مع كل إطلاق، تقترب البشرية أكثر من استكشاف الفضاء العميق والعيش على كواكب أخرى.