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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالتعاون مع "حياة كريمة".. مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في الجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  عن تنظيم محاضرات مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة لأبنائنا طلاب تعليم الجيزة بالصف الثالث الثانوي العام.

وذلك في إطار اهتمام وحرص الدولة والقيادة السياسية ووزارة التعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.


والمبادرة  التعليمية تهدف إلى دعم طلاب المحافظة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة علي ايدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين والمتميزين وذوي الخبرات في جميع المواد الدراسية، بهدف الوصول إلى جميع الطلاب  وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الهام الذي تؤدية مؤسسة حياة كريمة .
وبجميع الإدارات التعليمية ووفقاً للجداول والمواعيد المرفقة للتسهيل علي ابنائنا الطلاب .

الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي تعليم الجيزة مؤسسة حياة كريمة المواد الدراسية