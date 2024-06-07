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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زاخاروفا: واشنطن لن تفلت من مسؤولية استهداف أوكرانيا لروسيا بأسلحة أمريكية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن لواشنطن أبدا التنصل من مسؤوليتها في السماح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية.

وقالت زاخاروفا -خلال مؤتمر صحفي في "منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024" وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة- "في السابق، سمحت الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية بشن ضربات ضد الاراضي الروسية بالقرب من حدود مقاطعة خاركوف".

وفي نفس السياق كتبت زاخاروفا في حسابها على موقع /تيلجرام/:"في 31 مايو الماضي، أعطت واشنطن على غرار عدد من الدول الأوروبية، رسميا "الضوء الأخضر" لنظام كييف لاستخدام الأسلحة الموردة لضرب الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف".

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