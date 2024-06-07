زاخاروفا: واشنطن لن تفلت من مسؤولية استهداف أوكرانيا لروسيا بأسلحة أمريكية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه لا يمكن لواشنطن أبدا التنصل من مسؤوليتها في السماح لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية.

وقالت زاخاروفا -خلال مؤتمر صحفي في "منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024" وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الجمعة- "في السابق، سمحت الولايات المتحدة للقوات الأوكرانية بشن ضربات ضد الاراضي الروسية بالقرب من حدود مقاطعة خاركوف".

وفي نفس السياق كتبت زاخاروفا في حسابها على موقع /تيلجرام/:"في 31 مايو الماضي، أعطت واشنطن على غرار عدد من الدول الأوروبية، رسميا "الضوء الأخضر" لنظام كييف لاستخدام الأسلحة الموردة لضرب الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف".