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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تخفيض السرعة المقررة للقطارات لهذا السبب

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الجمعة تعليماتها لقائدي القطارات  بتخفيض السرعة المقررة للقطارات  على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجات الحرارة  والتى تؤثر على القضبان والمعدات لافتة إلى أن   هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ  حفاظاً على السلامة العامة للركاب و سلامة المعدات على أن يتم عودة  مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة  .
 

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي  وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وخاصة الوجه القبلى وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط .
كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل  . 


وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة .

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