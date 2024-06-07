تطهير المجازر والسلخانات.. استعدادات صحة الإسماعيلية لعيد الأضحى

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه وفق توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أجرت إدارة صحة البيئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جولات على لجان المدارس وإستراحات المراقبين المغتربين للثانوية العامة على مستوى المحافظة لتطهيرها وتعقيمها إستعدادا لبدء إمتحانات الثانوية العامة .

وأضافت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بتطهير المجازر والسلخانات والمرافق وإتخاذ إجراءات النظافة العامة تزامنًا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الدكتورة غادة حسنى مدير إدارة صحة البيئة إلى المرور على 39 محطة مياه شرب وأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها ، والمرور على 5 محطات صرف ،وأخذ 8 عينات من مياه حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية خلال فصل الصيف.