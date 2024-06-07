ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تطهير المجازر والسلخانات.. استعدادات صحة الإسماعيلية لعيد الأضحى

جهود إدارة صحة البيئة
جهود إدارة صحة البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه وفق توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أجرت إدارة صحة البيئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم جولات على لجان المدارس وإستراحات المراقبين المغتربين للثانوية العامة على مستوى المحافظة لتطهيرها وتعقيمها إستعدادا لبدء إمتحانات الثانوية العامة .

وأضافت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بتطهير المجازر والسلخانات والمرافق وإتخاذ إجراءات النظافة العامة تزامنًا مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الدكتورة غادة حسنى مدير إدارة صحة البيئة إلى  المرور على 39 محطة مياه شرب وأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها ، والمرور على 5 محطات صرف ،وأخذ 8 عينات من مياه حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية خلال فصل الصيف.

 

الإسماعيلية الأضحى المبارك التربية والتعليم الثانوية العامة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية