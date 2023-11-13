بالفيديو.. وزير الصناعة: مصر تفتخر باستضافة معرض التجارة البينية الأفريقية

وجه أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضوره للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية، قائلًا: "هذا الحدث تفتخر مصر باستضافته للمرة الثانية في دورته الثالثة.

وقال "سمير" في كلمته بافتتاح المعرض الافريقي للتجارة البينية، اليوم الاثنين: "إن المستجدات السياسية الإقليمية خلفت أثار وتداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة"، موضحًا أنه يحب التغلب على التحديات القائمة من خلال شراكات إقليمية مع دول أفريقيا ".

وتابع: "دعونا نتفق أن التجارة البينية بين دول أفريقيا تظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية".

وأردف، وزير التجارة والصناعة: "من هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لإنشاء سوق أفريقي للسلع والخدمات وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".

وأردف "سمير": "منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتضم 55 دولة من أعضاء الدول الافريقية وتسعى لإنشاء سوق قاري واحد يبلغ سكانه 1.3 مليار نسبة وناتج محلي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار ".