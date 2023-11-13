إزالة فورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

حيث قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق بإزالة حوائط دور أول علوى لمبنى على مساحة ١٢٠ متر مربع تقريبا داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بقرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سمل خرسانى ٢٥ متر طولى بالإضافة إلى ٧ قواعد أعمدة خرسانية بالوحدة المحلية بنبتيت بالتعاون مع الإدارة الزراعية.