مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية تمهيدا لنقلها إلى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ووصلت نحو 1037 طنًا من المساعدات إلى مطار العريش، وهذه المساعدات تأتي من دول ومنظمات إغاثة دولية، وجرى نقل هذه المساعدات إلى قطاع غزة عبر استخدام 51 طائرة، وتسلم الهلال الأحمر المصري، مساعدات بلجيكا والشحنات لتفريغها في مخازنه بالعريش، استعدادًا لنقلها عبر معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أنّ إجمالي عدد الطائرات التي هبطت في مطار العريش بلغ 51 طائرة تنوعت بين المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف و19 طبيبًا ومولدات كهرباء.