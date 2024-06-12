إعلام إسرائيلي: اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، باندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث أضرار بالغة لحقت بأحد مباني مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى جراء الرشقة الصاروخية.

يذكر أن حزب الله اللبناني قد أطلق أكبر رشقة صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ أكتوبر الماضي والتي وصل عددها إلى حوالي 90 صاروخًا.

فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى في طبريا منذ أكتوبر الماضي، وذلك عقب سماع دوي انفجارات بسبب الاعتراضات الصاروخية في مناطق واسعة بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، فضلًا عن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي شمال إسرائيل، قادمة من الجنوب اللبناني.