مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، قوات تأمين ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

"ولادكم وأخواتكم بيمتحنوا جوه"

واطمأن مدير الأمن على يقظة القوات والتزامهم بتنفيذ الخطة الموضوعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، مُشددا على اليقظة التامة وحُسن معاملة الطلاب وأولياء أمورهم، ومساعدة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى أبواب اللجان الأساسية من الخارج، وتوفير كافة الأجواء اللازمة للطلاب خارج اللجان لأداء الامتحانات في أجواء مناسبة، قائلا: "ولادكم وأخواتكم بيمتحنوا جوه.. حطوهم جوه عينيكم".

وتحدث مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد مع عدد من أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات، وطمأنهم على أبنائهم ومطالبهم بالدعاء لهم، قائلا: "متقلقوش إن شاء الله ينجحوا بتفوق.. أدعولهم".

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة والشوارع المؤدية لها، فضلًا عن الانتشار بكافة أحياء المحافظة من خلال دوريات ثابتة ومتحركة، لتأمين العملية الامتحانية، كما انتشر رجال المرور في كافة الشوارع الرئيسية خاصة المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة لتسيير الحركة المرورية ومنع الزحام المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.

وتوافد 5872 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، صباح اليوم، على 15 لجنة أساسية لأداء امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024.