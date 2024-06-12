"لوجه الله".. زوجة ضحية عصام صاصا تتنازل عن القضية دون مقابل

توجهت السيدة "الزهراء محمد أبو هشيمة" زوجة المتوفي "أحمد مفتاح أحمد محروس" ضحية حادث تصادم مطرب المهرجانات عصام صاصا، إلى محكمة جنايات الجيزة، للتنازل عن قضية القتل الخطأ ضد عصام صاصا، موضحة أنها وأسرة زوجها قرروا التنازل والتصالح مع مطرب المهرجانات بدون مقابل ولوجه الله سبحانه وتعالى وأنهم راضون بقضاء الله.

إقرار تنازل زوجة الضحية

وأمضت السيدة إقرار على نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر " تقوى، شروق، محمد، يوسف" وفقًا لقرار الوصايا رقم ٢١٤/٢٠٢٤جدول -أ- أطسا الجزئية، بالتنازل والتصالح بشأن واقعة القتل الخطأ موضوع القضية ٦٧٣٥/٢٠٢٤ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٢٥٢٧كلي جنوب الجيزة، ضد عصام طه طلعت مهنى، والتي أجاز فيها القانون التصالح وفقًا للمادة ١٨ مكرر -أ- من قانون الإجراءات الجنائيةوالتنازل عن الحقوق المترتبة على الدعوى المذكورة بعالية، ولا يحق لها الرجوع للمذكور بأي حقوق مستقبلية من أي نوع سواء مدنية أو أدبيةأو جنائية أو مادية.

وفي ذات السياق ظهر مطرب المهرجانات في فيديو يوضح تصالحه مع أهل الضحية وقدم لهم واجب العزاء، وأعرب عن حزنه الشديد طيلةالأيام الماضية، وطلب من أسرة الضحية المسامحة لوجه الله.

نظر أولى الجلسات

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات "عصام صاصا"، فى اتهامه بقتل شخص عن طريقالخطأ، وتعاطى المخدرات.

وقررت جهات التحقيق إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، أثناء عبوره الطريق الدائري بالمنيب.

وفي وقت سابق أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك على خلفية تورطه في التسبب فيوفاة شخص خلال عبوره الطريق الدائري، عقب ظهور أدلة جديدة تتعلق بشأن الحادث.

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصةتقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامينوعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجهأيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.

وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالةالمالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرةوقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.