بعد هجوم طبريا.. إطلاق 90 صاروخًا من لبنان على إسرائيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 أن 90 صاروخًا من لبنان عبرت إلى إسرائيل، وأدى بعضها إلى اندلاع حرائق.

وأضاف جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت عدة صواريخ فيما سقطت أخرى في عدة مواقع، بسحب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن حرائق اندلعت نتيجة لسقوط الصواريخ، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدينة طبريا بشمال إسرائيل لأول مرة في الحرب.

وقال جيش الاحتلال إن هذا التهديد يمثل أحد أكبر الهجمات التي نفذها حزب الله وسط الحرب، ولا توجد تقارير عن وقوع اصابات، وهي المرة الأولى التي تقصف فيها مدينة طبريا لأول مرة خلال هذه الحرب.

ويعتقد أن الهجوم الصاروخي الضخم هو رد من قبل حزب الله على مقتل قائد كبير في غارة الليلة الماضية.