الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء الماضي، من خلال ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون على مدار الفترة من الخميس إلى السبت المقبل.

وأضاف" القياتي" في تصريحات لبرنامج “ صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 40 إلى 43 درجة مئوية في يوم السبت، في حين تصل إلى 48 درجة على الوجه القبلي.

وتابع، أن خرائط توزيع الضغط الجوي، تشير إلى استمرار هذه الموجة الحارة لمدة أسبوع اعتبارا من الغد، ولكن ذروة الحرارة ستكون على مدار الثلاثة أيام المقبلة، وبداية من يوم الأحد ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.

