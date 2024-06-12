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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بموافقة مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء - أن الحكومة في سول تتوقع من جميع الأطراف المعنية قبول القرار المقترح على الفور وتنفيذه بالكامل في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية باعتبارها عضوا غير دائم في المجلس، ستنضم إلى جهود المجتمع الدولي لحل النزاع في غزة.
وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار الأول الذي يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يدعو إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر بين الفلسطينيين وإسرائيل في غزة.
ووافقت على القرار 14 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

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