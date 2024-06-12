الثانوية العامة 2024.. أهالي الطلاب ينتظرون أبنائهم أمام اللجان بالإسكندرية

تجمع أهالي طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية أمام لجان امتحان آخر المواد غير المضافة للمجموع، هو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، وسط حالة من القلق والتوتر في انتظار خروجهم من لجان الامتحان، للاطمئنان على سير الأسئلة داخل مادة.

ومنذ قليل بدأ طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء 2024 في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 12 يونيو ويستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، وينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف، لليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2024 ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.