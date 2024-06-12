حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024 في محافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حيث تشهد المحافظة طقسًا شديد الحرارة خلال النهار، في حين يكون لطيفًا ليلاً، وأصدرت تحذيرات بشأن التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظة البحيرة

وفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال النهار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط سيتراوح بين 1 متر و1.50 متر، وسرعة الرياح ستصل إلى حوالي 30 كيلومترًا في الساعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تزامنًا مع سوء حالة الطقس والموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة ما بين 2 إلى 3 درجات على مدن القناة والقاهرة الكبرى، والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولًا إلى منطقة مصر الوسطى.

وأفادت الهيئة، في بيان صاد لها عبر الصفحة الرسمية لها علي مواقع التواصل الإجتماعي، عن حالة الطقس اليوم، يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة ومدن القناة، وطقس حار على السواحل الشمالية شرقية وغربية، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة القاهرة ومدن القناة والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وإليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء علي كافة المحافظات المصرية وهي كالتالي: