ads
الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"المجتمعات العمرانية" تُحذر من الانصياع وراء الإعلانات المنتشرة عن كمبوند بالمنصورة الجديدة

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسية، عن مشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزارى للمشروع.

كما تحذر الهيئة كافة الشركات والأفراد والجهات من القيام بأى نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

وأوضحت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.

المجتمعات العمرانية تحذير التواصل الاجتماعي المنصورة الجديدة