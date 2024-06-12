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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

145 ألف رأس عجل للذبح.. الزراعة تكشف آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

محمد القرش
محمد القرش
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كشف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، آخر استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومستجدات ضخ اللحوم في المنافذ الاستهلاكية.

وقال "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن هناك اهتماما كبيرا لتوفير احتياجات المواطن المصري من اللحوم، خاصة في موسم عيد الأضحى، فهناك اهتمام بزيادة حجم المعروض من اللحوم في المنافذ خلال الفترة الحالية.

وتابع، أنه تمت الموافقة على استيراد 145 ألف رأس منهم 25 ألف رأس عجول للذبيح الفوري من بعض الدول الإفريقية الشقيقة؛ تصل البلاد قبل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين وذلك من مناشئ أوروبية متعددة.

وأكد متحدث وزارة الزراعة، أن قرار الموافقة على استيراد اللحوم من الخارج؛ أسهم في توفير الأعداد المناسبة للاحتياجات الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء.

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