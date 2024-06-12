رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا صباح اليوم الأربعاء، لجان امتحانات كلية الهندسة، حيث تفقد خلالها لجان الفرق الثانية، والرابعة، لأقسام الهندسة المدنية، والعمارة، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى محمود، عميد كلية الهندسة، والدكتور أبو هشيمة السيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي مراد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على توفير كافة سُبل الراحة للطلاب، وتواجد المراقبين والملاحظين، كما تأكد من مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة، مشددًا على الالتزام الكامل بضوابط أداء الامتحانات، ومنع أي طالب دخوله لجنته الامتحانية بالهاتف المحمول، وعدم الإخلال بالقواعد المُنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق القانون على كل من يُخالف ذلك.

أكد رئيس الجامعة على تواجد الأطقم الطبية، للتعامل مع أية حالات طارئة، وتوفير البيئة الآمنة المُلائمة؛ لتأديهم لطلاب امتحاناتهم بهدوء تام.

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