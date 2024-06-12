الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها في مقتل نائب رئيس ملاوي

أعربت الولايات المتحدة عن خالص تعازيها في مقتل نائب رئيس ملاوي ساولوس كلاوس تشيليما، و9 آخرين؛ في تحطم طائرة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء - "نشعر بحزن عميق عندما سمعنا نبأ تحطم الطائرة في ملاوي، والذي أودى بحياة تسعة أشخاص، من بينهم نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما"، مضيفة: "نتقدم بأحر تعازينا إلى حكومة ملاوي. وأفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا ومع كل شعب ملاوي في هذا الوقت العصيب".

وكان رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا، قد أعلن في خطاب للأمة أمس الثلاثاء، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما و9 آخرين والتي اختفت الاثنين.

يأتي هذا الإعلان بعد عثور فريق بحث على حطام الطائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، حسبما أفاد مصدر عسكري، بعد يوم من اختفاء الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

