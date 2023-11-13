كولر يؤجل حسم مصير التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل حسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

وعرضت شركة الكرة بالأهلي علي كولر التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في انتقالات الشتاء القادم لتدعيم الخط الهجومي ولكن كولر طلب مزيدا من الوقت لحسم هذا الملف.

غادر الثنائي أليو ديانج وبيرسي تاو مصر خلال الساعات القليلة الماضية للانضمام إلي معسكر منتخبي مالي وجنوب أفريقيا علي الترتيب بعد تلقي الأهلي استدعاء دوليا للثنائي.

وتشهد هذه الفترة توقف الدوري المصري استعدادا لخوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر التاسعة مساء في الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات من المنتظر أن تكون المباراة هلس ستاد السلام حيث يبقي الأقرب لاحتضان المباراة في ظل المفاضلة بينه وملعب برج العرب بالإسكندرية لإغلاق استاد القاهرة بسبب الإصلاحات.

وغادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المغادرة إلى بلاده وذلك لقضاء فترة الإجازة التي منحها للاعبين بعد تعادل المارد الأحمر أمام الجونة بهدف لكل فريق.

وكان كولر، أعطى لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٧ أيام علي أن يعود بعدها استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.