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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات جنوب الخليل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في حارة الصرايعة وسط بلدة يطا، عقب اقتحام الاحتلال، ومداهمة مقر الجمعية الخيرية، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية بالبلدة، واستولت على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب منها.

كما داهمت قوات الاحتلال خربة اصفي وفتشت عددا من المنازل ومساكن الكهوف التي تعود لعائلة مخامرة، واعتقلت الشاب أمير موسى مخامرة.

فلسطين الخليل قوات الاحتلال