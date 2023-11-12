الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ميتز بثلاثية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، السقوط بهزيمة جديدة أمام ميتز، بنتيجة 3-1، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وتعد هذه هي الهزيمة الثالثة التي يتلقاها نانت على التوالي، بعد الخسارة أمام لانس وريمس في الجولتين الماضيتين.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم نانت ومنتخب مصر، مصطفى محمد، كأساسي ولكن تم استبداله في الدقيقة 54.

سجل هدف ميتز الأول اللاعب الجزائري، كيفن فان دي كيركوف، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

وتعادل موسيس سيمون لصالح نانت في الدقيقة 12، قبل أن يعود ميتز للتقدم في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب، سيمون إليسور.

وسجل الهدف الثالث من ميتز اللاعب، جويل أوسورو، في الدقيقة 85 من زمن الشوط الثاني.

بهذه الخسارة، يتجمد رصيد نانت عند النقطة 14 في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور 12 جولة، بينما يحصد ميتز 3 نقاط ثمينة تجعله في المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة.