الاستخبارات البريطانية: روسيا تحاول استيعاب مجموعة فاجنر والسيطرة عليها

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، بأنه من أواخر شهر أكتوبر الماضي تم استيعاب وحدات كبيرة من مجموعة فاجنر في هيكل قيادة الحرس الروسي تحت قيادة بافيل بريجوزين نجل مؤسس المجموعة يفجيني بريجوزين، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في أغسطس الماضي.

وذكرت الاستخبارات العسكرية البريطانية التابعة للوزارة في منشور لها عبر منصة "إكس" (توتير سابقا) - أن مجموعة فاجنر استأنفت حملة التجنيد، وأن مجموعات أخرى من مرتزقة فاجنر قد انضمت على الأرجح إلى "شركة عسكرية خاصة" روسية أخرى، وهي "ريدوت".

وكان رئيس الشيشان رمضان قديروف قد صرح في مطلع نوفمبر الجاري بأن الأطباء التابعين لمجموعة فاجنر انضموا إلى وحدة العمليات الخاصة الشيشانية (أخمات)، وفي وقت سابق في 25 أكتوبر ادعى قديروف أن 170 من مرتزقة فاجنر السابقين أصبحوا بالفعل جزءا من وحدة أخمات.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن روسيا تمارس الآن المزيد من السيطرة المباشرة على أنشطة مجموعة فاجنر وموظفيها السابقين بعد تمرد المجموعة في يوليو 2023 ثم وفاة قائد فاجنر في أغسطس 2023.