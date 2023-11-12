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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

آداب عين شمس تعقد اجتماعها الأول لنادي الشعر التابع لبرنامج اللغة الإنجليزية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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عُقد اجتماع نادي الشعر الأول بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بجامعة عين شمس، بحضور طلاب برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها (نظام الساعات المعتمدة) من جميع المستويات الدراسية، وإيناس الإبراشي، وهدى قاسم، ومنسقة الأنشطة الطلابية بالقسم رنا الخولي.

حضر اللقاء أكثر من ٤٠ طالب من مختلف الفرق، حيث عرضت الدكتورة سيلفيا قصيدة في شكل ورقي ومصور لإميلي ديكنسون بعنوان أنا لا ٱحد. I am nobody، ودارت مناقشة مستفيضة بين الحضور عن أبعاد القصيدة وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الفئة العمرية التى ينتمي إليها الطلبة، كما قام الطلبة بتبادل الخبرات والأفكار  في هذا الموضوع. 

امتد اللقاء لمدة ساعتين وأعرب الحضور عن مدى استفادتهم واستمتاعهم بملتقى أكاديمي مختلف أدى إلى عصف ذهنى أثرى العقل والقلب معا.

ويهدف النادي إلى تمكين الطلاب من التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة في جو مريح، بعيدا عن المناهج الرسمية والامتحانات والضغوط الدراسية، من خلال مناقشة كتب عن الشعر قديمة ومعاصرة، تسهم في تنمية وعيهم الثقافي وتربط بينها وبين الواقع الذى يعيشونه وتساعدهم في حياتهم العملية. 

كما يسهم أيضا في إغناء رصيدهم اللغوي ومهارات التواصل لديهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

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