الأنبا أكليمندس يترأس صلوات رسامة دياكون بجاردينيا

ترأس الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، شرق مدينة نصر، وعقب صلاة الصلح قام برسامة الشماس مينا ويلسون في درجة "دياكون"، حيث من المقرر أن تتم سيامة الدياكون الجديد كاهنًا الأسبوع الجاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة القس مرقس زغلول، وشعب الكنيسة وسط أجواء من الفرحةبالكاهن الجديد الذي سيسام لأول مرة لهذه الكنيسة.

جدير بالذكر أن شروط رسامة الدياكون حسب تقاليد الكنيسة القبطية، ألا يقل عن 25 سنة،

ويمر بفترة اختبار وتلمذة للوصول به إلى النضج المطلوب لمسئولية الخدمة، وأن يكون قدوة في الكلام والتصرف والمحبة والطهارة، موفقًا في سلوكه، ملاحظًا نفسه، مهتمًا بحياته الروحية والأبدية، وأن يكون متواضعًا قنوعًا غير محب للمال قادرًا على احتمال مشقات الخدمة بلا تذمر، صاحب مبدأ ولا يحابي وجه الأغنياء أو الكبار على حساب الآخرين ويكون أيضا يعكف على القراءة والدرس حتى يبنى نفسه روحيًا وينمو في النعمة مشهودًا له من كافة المؤمنين بالأمانة والعفة وحب السلام، ويشترط قبل رسامته أن تقدم عنه تزكية من شعب الكنيسة أنه يستحق هذه الدرجة.