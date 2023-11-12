كتلة الحوار: حملة السيسي نجحت بحرفية في لم جموع المصريين

قال مصطفى جعفر سالمان أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، عضو مؤسس كتلة الحوار، إن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، نجحت بحرفية في لم جموع المصريين، وتعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

وأضاف "سالمان" أن الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي، غير نمطية في أحداثها وعملها، وقائمة على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع، ومنفتحة على الجميع، وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا، مشيرا إلى أنها جامعة لكل المصريين وعابرة للأحزاب، وتتبنى سياسة الحوار والانفتاح مع الاحترام الكامل للقانون المنظم للعملية الانتخابية والجهات القائمة على ذلك وكذلك كافة المرشحين.

وأوضح عضو مؤسس كتلة الحوار أن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والمؤسسات المؤيدة والداعمة له بالتبرع بأموال الدعاية الانتخابية لدعم أهالي غزة، قرار إنسانى ومسؤول، ويؤكد استمرار دعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة .



كان سالمان التقى بصحبة وفد من كتلة الحوار بالمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعقب على هذه الزيارة قال “قدمنا نسخة من البرنامج الانتخابي للمرشح الافتراضي الذي اعدته كتلة الحوار ليكون خارطة طريق للمرشح الانتخابي حال فوزه”.

وأشار إلى إن الكتلة ناقشت البرنامج مع الحملة الانتخابية وطرحت عددا من الاسئلة والتوصيات التي يتمنى مجلس الأمناء ان يتم الاهتمام بها في الفترة القادمة وخاصة في المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

وأكد سالمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح ذو الحظ الأوفر في السباق الرئاسي وعليه فإن الكتلة قامت بتقديم برنامجها الانتخابي لحملة الرئيس أولاً قبل ان تقدم للإعلام او حتى لحملات المرشحين الاخرين .



وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية إن كتلة الحوار نشأت أثناء الحوار الوطني الذي مثل بداية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، واشاد رئيس الحملة بموقف الكتلة الداعم والمؤثر، مشيرا إلى أن السنوات التسع الماضية شهدت تطورا غير مسبوق في البنية الأساسية للدولة، وأن المرشح الرئاسي حرص على الاهتمام بكافة الملفات منها الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتي تمثلت في تكافل وكرامة وحياة كريمة، فضلا عن الاهتمام بتوفير الخدمات في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف: “الحملة انتهجت الحوار مع الجميع بناء على طلب المرشح، لتوعية الناخبين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم، وناقشنا العديد من الأفكار والظواهر، وقابلنا عددا كبيرا من الشخصيات، ودعونا عددا من الخبراء الوطنيين في جميع الاتجاهات، بناء على طلب المرشح، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة لاستفادة الدولة من ذلك”.