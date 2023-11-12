أوكرانيا: الغرب يزيد إنتاج منظومات الدفاع الجوي

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعمل على زيادة إنتاجها من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ أرض - جو.

وقال إهنات في تصريحات إعلامية اليوم الأحد إن "الدول الأوروبية تعزز إنتاج أنظمة الدفاع الجوي، وقد تم بالفعل إطلاق إنتاج جدي في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إنهم يزيدون إنتاج الأنظمة والصواريخ لهم لتلبية الاحتياجات الخاصة ونأمل أن يتم تصنيعها أيضا لأوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر المتحدث الأوكراني أن أوكرانيا تحتاج إلى استبدال أنظمة الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية بشكل منهجي بأنظمة حديثة.

يشار إلى أنه في الليلة الماضية هاجمت القوات الروسية الجزء الجنوبي من أوكرانيا، وأطلقوا في الوقت نفسه صواريخ باليستية من طراز (إسكندر-إم) واثنين من صواريخ كروز الموجهة، وتم إسقاط أحد الصواريخ الثلاثة فوق منطقة ميكولايف.