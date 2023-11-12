تعيين منسق مساعد لشئون العلاقات الدولية بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد ١٢ نوفمبر، قراراً رقم (3455)، بتعيين الدكتور أسامة محمد عبد الحليم عبد الكريم الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، منسقاً مساعداً لشئون العلاقات الدولية، بمكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية .

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص التهنئة إلى الدكتور أسامة عبد الحليم، متمنياً له التوفيق والسداد فى العمل من أجل؛ تحقيق استراتيجية الجامعة الهادفة إلى؛ الانفتاح على الجامعات المرموقة، والمؤسسات العلمية المتقدمة، فى مختلف دول العالم، وتكثيف الجهود المعنية بتكوين شراكات جديدة؛ لزيادة التعاون والعمل المشترك على نطاق دولى، من أجل إثراء الحركة العلمية، والبحثية بالجامعة.