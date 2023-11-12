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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإصابة تمنع محمود علاء من المشاركة في مران الزمالك

محمود علاء مدافع
محمود علاء مدافع الزمالك
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حصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية  من التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب معاناته من إصابة  في العضلة الخلفية.

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وحرص اللاعب على التواجد في مقر النادي على هامش مران اليوم، وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق جلسة  مع اللاعب للاطمئنان على حالته، على أن يواصل المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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