"بيكاسو في الاستعراضات".. حفلتان بأوبرا القاهرة والإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلين بالقاهرة والإسكندرية بعنوان "بيكاسو فى الاستعراضات" تنفيذ وإخراج فيوليتا رويز، وتصميم مانويل سيجوفيا، وذلك في الثامنة مساء غد الاثنين، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء الخميس المقبل، الموافق 16 نوفمبر الجاري، على المسرح الصغير، وذلك بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة فرقة ايبيريا للرقص.

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها: عرض تقديمي، والمتلالئ، وليلة حزينة، والصمت، والترنيمة الزراعية، ورقص هيبوفيلدز ، وحقول الشمس والقمر ، وقماش مورنر، وبولو، وريمرينو، والدفوف وغيرها .

وقد تأسست فرقة ايبيريا للرقص عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا، وفيوليتا رويز، بهدف نشر واستلهام التراث الإسباني، حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقي معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامينحو مع الموسيقي الحية، كما حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020 .