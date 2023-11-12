اليونيفيل: إصابة جندي برصاصة مجهولة المصدر بالجنوب اللبناني

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 02:23 م

قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أندريا تيننتي إن أحد حفظة السلام أصيب برصاصة في بعد منتصف ليل أمس وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر، موضحا أن مصدر إطلاق النار غير معروف حتى الآن.

وأضاف تيننتي - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه بعد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من القوزح أنهم سمعوا دوي إطلاق نار في مكان قريب، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وأشار تيننتي إلى أن أي استهداف بالقرب من مواقع اليونيفيل، وأي استخدام لمواقع اليونيفيل لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول.

وذكّر المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل الأطراف بالتزاماتها نحو حماية حفظة السلام وتجنّب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر.

وشدد على أن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

واختتم تيننتي كلامه " نواصل حثّ جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".