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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

19 نوفمبر.. انطلاق المهرجان الرياضي لشباب جامعات الجمهورية الجديدة بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن موعد انطلاق المهرجان الرياضي للجامعات المصرية (BE FIT)، والذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي"، وذلك فى الفترة من 19 حتى 22 من نوفمبر الجاري، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، ورعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار النعماني، إلى أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات الرياضية التى يتم تنفيذها بالجامعات المصرية، فى ظل الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإيمانه الكامل بدور الرياضة الإيجابي فى صياغة مبادئ التربية البدنية فى حياة الطلاب، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية، وتحقيق التوازن النفسي والوجداني بما يجنبهم مخاطر الانحراف والتطرف، إلى جانب اكتشاف المواهب وإخراج الطاقات الإبداعية المتميزة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يشارك فيه 1440 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بالكليات، وسيتم تقسيم المشاركين وفقاً للفرقة الدراسية على عدد أيام المهرجان، وستقام الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وذلك تحت إشراف نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، وأخصائي إدارات النشاط الرياضي بالكليات.

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