ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مُنظمة التحرير الفلسطينية: فشل "نتنياهو" يدفعه لمزيد من القتل والتدمير والتهجير

نتنياهو
نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن الفشل يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي، وإلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير. 
وأضاف الشيخ - في بيان صحفي مقتضب - أن نتنياهو خرج بالأمس مُعلنًا هدفه الاستراتيجي من الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية، ناسيا أو مُتناسيًا أن احتلاله راحل والفلسطينيون هم الباقون.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السادس والثلاثين، وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، ترى وسائل إعلام إسرائيلية أنه لو انتظر الإسرائيليون انتهاء الحرب للإطاحة بنتنياهو، فلن تنتهي هذه الحرب، بمعنى أن نتنياهو لن يقدم على هذه الخطوة، في ظل انهيار شعبيته، وعلمه بانتهاء حياته السياسية وربما مُحاكمته على خلفية الفشل في التبنؤ بالحرب والتصدي للمقاومة الفلسطينية التي توغلت لفترة في مُستوطنات الغلاف ومدن الجنوب الإسرائيلية وما صاحب طوفان الأقصى من انهيار اقتصادي وانعدام تام للأمن لا سيما في الجنوب. 

نتنياهو منظمة التحرير الفلسطينية التهجير غزة