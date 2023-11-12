مُنظمة التحرير الفلسطينية: فشل "نتنياهو" يدفعه لمزيد من القتل والتدمير والتهجير

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 11:16 ص

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن الفشل يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى العمى الأخلاقي والإنساني والسياسي، وإلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير.

وأضاف الشيخ - في بيان صحفي مقتضب - أن نتنياهو خرج بالأمس مُعلنًا هدفه الاستراتيجي من الحرب في إعادة احتلال كامل لقطاع غزة والضفة الغربية، ناسيا أو مُتناسيًا أن احتلاله راحل والفلسطينيون هم الباقون.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها السادس والثلاثين، وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، ترى وسائل إعلام إسرائيلية أنه لو انتظر الإسرائيليون انتهاء الحرب للإطاحة بنتنياهو، فلن تنتهي هذه الحرب، بمعنى أن نتنياهو لن يقدم على هذه الخطوة، في ظل انهيار شعبيته، وعلمه بانتهاء حياته السياسية وربما مُحاكمته على خلفية الفشل في التبنؤ بالحرب والتصدي للمقاومة الفلسطينية التي توغلت لفترة في مُستوطنات الغلاف ومدن الجنوب الإسرائيلية وما صاحب طوفان الأقصى من انهيار اقتصادي وانعدام تام للأمن لا سيما في الجنوب.