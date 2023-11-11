مؤتمر جماهيري حاشد بالغنايم لدعم فريد زهران

نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرًا جماهيريًا بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط وسط حضور جماهيري كبير من أبناء الغنايم وأبو تيج وصدفة.

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح، والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مصر كان بها علماء منذ ١٠٠ عام وحدثت تغييرات عديدة أوصلتنا لهذه الحالة، وأضاف: ولكن مما شاهدته أمس فى مؤتمر أسيوط واليوم بمؤتمر ساحل سليم والآن بالغنايم تأكدت أن هناك أمل في التغيير .

وأكد أن هناك أحزاب قررت المقاطعة، ولكن هناك أحزاب قررت المشاركة رغم ما نعانيه من تضييق.

وشدد كامل على أهمية المشاركة رغم الوضع الصعب قائلًا: رفعنا شعار معا للتغيير، مع بعض نقدر نغير. معكم ومع كل من يريد أن يشارك في التغيير لحياة أفضل.

وأكمل مدير الحملة: نسعى للتغير من خلال بديل مدني ديمقراطي بطريقة دستورية نريد تغيير آمن وديمقراطي من خلال الانتخابات، داعيًا الحضور للانضمام إلى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران .

كما أكدت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي بإسم الحملة إنه ليس مقبولًا العودة لنفس المشاكل وعدم وضع حلول لها، مؤكدة أن أعضاء البرلمان من المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل يرفضون الموازنة العامة للدولة كل عام، ويرفضون السياسات الخاطئة للحكومة.

وأضافت صابر: إننا نعمل في هذه الحملة ونحن نتألم بسبب أحداث غزة وصمود هذا الشعب العظيم، ونحن أيضا نصمد فى الحياة السياسية في مصر وسط ظروف ليست سهلة، ولكن نصمد ونحن نتجه إلى هدفنا المنشود لحياة أفضل.

وقال أحمد السيد، أمين العلاقات الخارجية بحزب العدل ، أن هدفنا هو وجود سلطة قضائية مستقلة تستطيع انجاز القضايا بدلًا من ضياع سنوات طويلة خلف الأسوار في قضايا بسبب الحبس الاحتياطي، ووجود حكومة تلبي احتياجات المواطنين في ظل رقابة من مجالس نيابية قادرة على المواجهة وتصحيح المسار.