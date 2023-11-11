برلماني: زيارة أمير قطر لمصر تعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية

قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر لمصر في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل مساعي مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت مرحلة جديدة من التعاون والتقارب في كافة المجالات، خاصة أن الشهور الماضية تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي الدولتين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف الدابي، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة شهدت تطورا وتقاربا كبيرا وزخما إيجابيا، موضحا أن التقارب بين الدولتين الشقيقتين يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية اقتصادية محفزة للاستثمارات، إضافة لجهود الدولة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار الكثير من القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمارات، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات بين البلدين في العديد من الاستثمارات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي المسال والتشييد والبناء والزراعة والصناعة.

أوضح الدابي، أن الشراكة الثنائية بين القاهرة والدوحة بدأت بالفعل فقد أصدرت مصر قرارا بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي الموقعة بين الدولتين بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خاصة وأن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وقوة علاقاتهما الاقتصادية حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 لتصبح 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث بلغت واردات مصر من قطر 60.4 مليون دولار، وصادراتها لقطر نحو 19.7 مليون دولار خلال هذه الفترة.

ولفت الدابي، إلى أن المؤشرات تشير إلى أن قطر ستضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفقا لتصريحات تليفزيونية وزير المالية القطري علي الكواري، وأن أبرز الاهتمامات القطرية بالاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة بمصر، موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2021-2022 قدرت بنحو 518.3 مليون دولار، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، كما بلغ عدد المصريين بقطر 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 .

