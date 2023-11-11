بدون بيلينجهام.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد براهيم دياز في التشكيل الأساسي للريال، لتعويض غياب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يغيب عن مواجهة الخفافيش للإصابة في كتفه الأيسر.

يقود الثنائي البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم الملكي بمعاونة براهيم دياز، الذي سجل هدفًا في المباراة الماضية أمام سبورتنج براجا البرتغالي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الميرينجي لتحقيق الفوز على فالنسيا؛ من أجل تضييق الفارق مع جيرونا متصدر ترتيب الليجا.

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط عن جيرونا متصدر الترتيب، بينما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: داني كارفخال – ناتشو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – براهيم دياز – رودريجو جوس.