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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان يطلع رئيس جمهورية جزر القمر على الأوضاع في السودان

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
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اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني على استهداف قوات الدعم السريع للمدنيين وانتهاج سياسة التدمير للدولة السودانية، واحتلال منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وممارسة التطهير العرقي.
وذكر إعلام مجلس السيادة في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء البرهان مع رئيس جمهورية جزر القمر على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثا تطورات الأوضاع في السودان في ضوء ما قامت به قوات الدعم السريع المتمردة على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها.
ومن جهته، أكد عثماني حرصه على تحقيق السلام وإحداث الأمن والاستقرار في السودان وحل الأزمة التى يمر بها، لافتا إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد لصيانة أمن ووحدة البلاد.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة الانتقالي السوداني جزر القمر