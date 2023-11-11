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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس السنغال: الحل السلمي هو الأساس لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ماكي سال
ماكي سال
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قال رئيس جمهورية السنغال،ماكي سال،اليوم السبت إن الحل السلمي هو الأساس لإنهاء الأزمة الفلسطينية، على أساس وجود دولتين، هو فقط ما يحقق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية. 


وجدد سال خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غيرالعادية الدعوة إلى عدم التصعيد وإنهاء الاعتداء الغاشم على المدنيين، واحترام الحقوق الإنسانية والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
ودعا رئيس جمهورية السنغال،إلى مواصلة العمل مع مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية الغاشمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين والتحرك العاجل لتحقيق الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار لإنهاء تهديد الأمن والاستقرار الدولي.

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